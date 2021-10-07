Вложения тюменцев, югорчан и ямальцев на фондовом рынке превысили 211 млрд рублей

За первое полугодие 2021 года жители Тюменской области, Югры и Ямала открыли свыше 502 тыс. брокерских счетов и почти 27 тыс. счетов доверительного управления. Объем средств на этих счетах превысил 211 млрд рублей. Только за май–июнь 2021 года количество счетов увеличилось на 10%, а объем портфеля – на 7%.

Тюменская область, с учетом ХМАО–Югры и ЯНАО, вошла в число регионов России с наибольшей долей розничных инвесторов.

Брокерские счета с ненулевыми остатками здесь имеют 54 человека на тысячу населения: по этому показателю область заняла четвертое место среди регионов России, уступив Москве, Санкт-Петербургу и Московской области (в среднем по РФ – 38 человек на 1 тыс. населения). По количеству открытых счетов доверительного управления на тысячу населения регион занял второе место после Москвы.

Тот факт, что жители "тюменской матрешки" в подавляющем большинстве открывают брокерские счета, говорит о том, что они предпочитают сами совершать сделки на фондовом рынке. В то же время средние суммы на счетах доверительного управления, когда деньгами распоряжается управляющий по заранее выбранной клиентом стратегии, в 1,4 раза больше, чем на брокерских счетах: 1,3 млн рублей против 878 тыс. рублей.

"Снижение доходности банковских вкладов, а также повышение доступности брокерских услуг, когда все сделки можно совершать онлайн, привело к тому, что люди стали активно выходить на фондовый рынок даже с небольшими суммами. Однако начинающие инвесторы часто не осознают, что инвестиции в ценные бумаги всегда связаны с риском. Их доходность и даже сохранность никто не гарантирует. В отличие от банковского вклада средства не застрахованы государством. Поэтому новичкам, решившим торговать на бирже самостоятельно, обязательно нужно пройти хотя бы минимальный курс обучения", – порекомендовал управляющий Отделением Банка России по Тюменской области Сергей Попов.

В рамках Международной недели инвесторов, которая проходит с 4 по 15 октября, проводятся обучающие мероприятия "Грамотный инвестор" для студентов и взрослых. Вебинары помогут разобраться в принципах создания инвестиционной стратегии, формирования портфеля, особенностях финансовых инструментов и сделок с ними – от выбора посредника до налогов на инвестиции.