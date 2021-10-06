Ростелеком представит на Инфотехе в Тюмени умные каски

Ежегодно форум и выставку "Инфотех" в Тю мени пройдет 13-14 октября. Компания "Ростелеком" поддерживает форум в качестве генерального партнера и демонстрирует эффективные ИТ-решения для государственного сектора, бизнеса и населения.

Владимир Барвинский, директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком":

"Сегодня связь, оперативный обмен информацией и высокоскоростной интернет входят в список первоочередных потребностей населения, а доступность цифровых технологий стала обязательным условием для взаимодействия и коммуникации как для всех жителей региона, так и для государственного сектора и бизнеса. Понимая это, "Ростелеком" даже в период ограничительных мер не прекращает работы по строительству оптических сетей и модернизации существующей инфраструктуры.

На стенде выставки "Инфотех-2021" компания представит ряд решений, которые мы можем предложить для крупных корпоративных клиентов. Это ИТ-комплексы для повышения производительности, эффективности и безопасности труда: умные каски, браслеты, средства индивидуальной защиты, комплекс для удаленного мониторинга местоположения и состояния здоровья сотрудников, система управления мобильными сотрудниками и другие уникальные продукты для бизнес-клиентов, сообщили в пресс-службе компании.

Гости и участники XIV Тюменского цифрового форума и выставки информационных технологий "Инфотех-2021" смогут ознакомиться с решениями по внедрению умных технологий на стенде "Ростелекома" или онлайн на официальном сайте в разделе "Выставка".

Центральной темой мероприятия этого года станет искусственный интеллект. Этой теме будет посвящено несколько тематических площадок. Выставка будет представлена технологичными и цифровыми новинками компаний-партнеров. Также для гостей и участников будет работать интерактивная зона "ИБ без границ".