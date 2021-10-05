У уличных торговцев в Тюмени изъяли 646 кг овощей и фруктов

В Тюмени прошел очередной рейд по уличным торговцам. У нарушителей было изъято и утилизировано 646,4 кг овощей и фруктов, сообщили в администрации города.

Сотрудники департамента потребительского рынка и сотрудники УМВД России по городу составили 23 протокола об административных правонарушениях за торговлю вне специально отведённых для этих целей мест и о незаконном предпринимательстве. Среди проверенных мест - улицы Калужская, Республики, Щербакова, Энергетиков и Ямская.

"Подобные торговые точки не обеспечивают необходимую безопасность покупателей: у продавцов отсутствуют необходимые лицензии, санитарные книжки и документы по качеству продукции, а условия хранения товаров не соответствуют никаким нормам", - прокомментировали проверки в администрации.