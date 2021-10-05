Первые жители появились на тюменском Марсе

Совсем скоро у обладателей квартир в доме Марс начнется новая жизнь - стартует выдача ключей в самом звездном микрорайоне Тюмени. 690 семей получат ключи ровно в срок - завершение строительства изначально планировалось в III квартале 2021 года.

Марс - это второй дом новой очереди "Звёздного". Он располагается в 300 метрах от ТРЦ "Тюмень Сити Молл" и улицы Чаркова. Окна с одной стороны выходят на готовую очередь “Звездного”, с другой - на будущий пешеходный бульвар, школу и детский сад.

Всего в доме пять парадных со сквозными входами - зона погрузки и выгрузки находится с внешней стороны дома, а двор остается приватным и свободным от машин. Так ничего не мешает качественному отдыху и вечерним прогулкам. Этому способствует и переменная этажность - от 12 до 19 этажей - ветер не проникает внутрь, а солнце наоборот освещает то одну, то другую сторону дома.

Новоселы с радостью отмечают и другие особенности дома:

“Нам Звездный - как родной уже. Здесь живут несколько наших знакомых семей, правда в прошлой очереди. Сначала в гости ездили. Потом решили, что хотим тоже жить тут. Все есть, все рядом. Крытый паркинг, классные детские площадки, школа под домом, Сити Молл с кинотеатром. А еще ждем бульвар, говорят, будет космический. На работу нам отсюда тоже недалеко. Так что все сошлось”, - рассказывает Кристина Новикова.

Современный дом требует современных решений. Поэтому все вопросы, которые могут появиться после заселения жителям "Звездного" помогает решить управляющая компания. От передачи показаний счетчиков до вызова электрика или мойщика окон - все можно сделать быстро и легко через специальное приложение на смартфоне.

В доме Марсе осталось всего пять свободных квартир. Можно успеть приобрести квартиру, сразу получить ключи и заехать в новый дом уже этой осенью.

Ознакомиться с актуальными планировками можно на сайте, задать вопросы или записаться на экскурсию можно по телефону: +7 (3452)39-44-15

Фото предоставлено компанией Страна Девелопмент