В сентябре тюменцы больше всего были недовольны отсутствием тепла

ЦУР опубликовал статистику жалоб жителей Тюменской области за сентябрь, согласно которой самой популярной категорией стала сфера ЖКХ. За месяц тюменцы отправили 690 сообщений, большая часть которых относилась к теме отопления.
В целом с 1 по 30 сентября жители Тюменской области подали 2137 сообщений через социальные сети. Помимо ЖКХ, в топ-5 тем жалоб вошли дороги (318 жалоб), благоустройство (254) и медицина (181). Впервые за несколько месяцев в топ-5 тем попал общественный транспорт: 109 таких сообщений зафиксировано и отработано.
Оставить сообщение или вопрос жители Тюменской области могут в городских сообществах или в официальных сообществах органов власти. Для удобства ЦУР собрал ссылки на сайты для жалоб.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru