Тюменцы ищут нефть и газ в Курганской области

Фото - пресс-служба ТИУ

Перспективы нефтегазоносности Курганской области изучает кандидат технических наук, доцент кафедры бурения нефтяных и газовых скважин Тюменского индустриального университета Дмитрий Леонтьев, в том, что в регионе есть нефть и газ, ни он, ни его коллеги по исследованиям не сомневаются.

На IX Информационной школе молодого ученого в Екатеринбурге научный доклад Леонтьева "Нефтегазопроявления в Курганской области" жюри признало одним из лучших и отметило в номинации "За инновационную постановку исследовательских задач".

"Совместно с моим коллегой из тюменского филиала Территориального фонда геологической информации по УрФО Алексеем Арсеньевым мы занимаемся сбором и анализом архивной информации по этой теме. Нефтегазопоисковые работы на территории Курганской области начали проводиться с 30-х годов прошлого столетия, но их интенсивность сократилась после открытия месторождений Западной Сибири. Однако анализ результатов проведенных геологоразведочных работ указывает на весьма большие перспективы обнаружения здесь залежей углеводородов", - рассказал доцент.

Территория Курганской области находится в границах Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции, где в пределах Тюменской, Омской, Томской и Новосибирской областей уже открыты промышленные запасы углеводородов и ведется их активная разработка. Кроме того, открыты и разрабатываются залежи в Свердловской области, а также на севере Казахстана. В прошлом веке экспедиции находили в Звериноголовском, Петуховском, Макушинском и Шадринском районах выход битума, собирали образцы радужной пленки на воде, наблюдали фонтан газа из пробуренной скважины.

По результатам изучения архивной информации Леонтьев и Арсеньев дважды организовывали экспедиции в Курганскую область. Одна из них — в Звериноголовский район, где согласно архивным данным на реке Алабуга был подтвержден факт естественного выхода битума. Образцы радужной пленки с воды, ила, почвы были переданы в специализированную геохимическую лабораторию Тюменского индустриального университета. Исследования, которые проводил профессор Михаил Заватский, показали, что в пробах наблюдается наличие предельных и непредельных углеводородов — от метана до пентана, т.е. в данных пунктах до сих пор наблюдаются процессы миграции углеводородов нефтегазового ряда.

"В своем докладе я также упомянул Петуховский район, где в прошлом веке были пробурены скважины с высоким газосодержанием в продукции, Макушинский район, где в 1936 году при бурении скважины был отмечен 15-метровый фонтан газа, Шадринский район, где также в 30-х годах прошлого века был пробурен шурф глубиной порядка 70 м, в котором из-под глинистого слоя поступала вода с пленкой нефти. И многие другие факты. То, что сейчас на территории Курганской области нет открытых месторождений нефти и газа, совершенно не означает, что их там нет", - подчеркнул Дмитрий Леонтьев.

По данной проблематике ученые ТИУ и ТФГИ опубликовали более 20 статей в различных изданиях, в том числе в журнале "Известия вузов. Нефть и газ", готовится к выпуску двухтомник "Нефть и газ Зауралья: прошлое и настоящее", "Нефть и газ Зауралья: настоящее и будущее". Исследователи отмечают, что с каждым годом удается найти и проанализировать все больше информации, и сомнений в нефтегазоносности региона уже не возникает, сообщили в пресс-службе ТИУ.