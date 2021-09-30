В Тюмени подсветят шесть храмов и мост

Шесть тюменских храмов и мост Челюскинцев украсит архитектурно-художественная подсветка.

Такая подсветка есть у моста Влюбленных над Турой. Чтобы создать единый образ над рекой, сделать набережную более привлекательной, решено подсветить и мост по улице Челюскинцев в обоих направлениях.

Подсветка у шести храмов, которые формируют силуэт исторический части Тюмени, появится благодаря предложениям активных тюменцев и экскурсоводов. Радовать горожан преображенным видом в темное время суток будут Свято-Троицкий мужской монастырь (Коммунистическая, 10), приход Римско-Католической Церкви святого Праведного Иосифа (Ленина, 7), церковь Михаила Архангела (Ленина, 22), Спасская церковь (Ленина, 43), Крестовоздвиженский храм (Луначарского, 1), Вознесенско-Георгиевский храм (Береговая, 77).

Помимо эстетического назначения освещение зданий и инженерных конструкций, иллюминация положительно влияет на дорожную безопасность, а также помогает формировать и наполнять туристические маршруты, отметили в администрации города.

Сейчас объявлен конкурс на разработку проектной документации по каждому объекту. Разработчикам необходимо сформировать уникальный световой образ архитектурных строений, а также предусмотреть применение энергосберегающих технологий, материалов и оборудования. Дизайнерские решения в мультимедийном формате будут представлены на утверждение в Архитектурно-художественный совет города Тюмени.