Ишим выиграл пять президентских грантов на реализацию социально значимых проектов

По итогам первого конкурса на предоставление грантов Президента РФ Ишим получит около 2,5 млн рублей на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий.

Финансирование получит XXIV Межрегиональная традиционная выставка детского художественного творчества "Весенняя радуга, посвящённая 350-летию со дня рождения Петра I". Автором проекта выступила Ишимская детская художественная школа.

"Pro - Красный уголок" - проект общественной организации пенсионеров войны, труда и правоохранительных органов, которые обещают организовать для жителей южного микрорайона регулярные культмассовые мероприятия, выставки, клубы по интересам.

Проект "Наше братство - лучшее богатство" Центр реализации социокультурных программ и проектов "Вертикаль" направит на духовно-культурное возрождения казахской молодёжи и сохранение традиционных семейных ценностей.

"ЛитStreet" ишимской библиотечной системы посвящён истории городских улиц, которые носят имена известных писателей и поэтов. По размещенным на них QR-кодам со ссылками можно посмотреть видеоэкскурсии на YouTubе.

Проект "Память ишимских улиц" схож с предыдущим, но под QR-коды АНО "Град-столица" завело информацию об исторических фактах о жизни Ишима, почему у улиц появились именно такие названия, чем уникален город, каких знамитостей воспитала ишимская земля, сообщили в администрации Ишима.

Всего в Тюменской области победителями первого конкурса президентских грантов стала 21 организация. В рейтинге территорий Ишим занимает второе место после Тюмени.