СвЖД перед новым годом запустит ночной экспресс Екатеринбург – Сургут

Скорый поезд №99/100 сообщением Екатеринбург – Сургут на Свердловской железной дороге через станции Богданович, Камышлов, Тюмень, Тобольск, Пыть-Ях начнет курсировать с 12 декабря, сообщили в пресс-службе Тюменского региона СвЖД.

Поезд будет курсировать ежедневно в формате ночного экспресса. Из Екатеринбурга он будет выходить вечером и утром прибывать на конечную станцию. Время в пути - 15 часов 34 минуты, в обратном направлении 16 часов 25 минут. Это на 3-4 часа меньше, чем у других пассажирских поездов на данном маршруте, отметили в СвЖД.

Состав будет сформирован из новых купейных, плацкартных вагонов, в нем предусмотрены места для инвалидов, багажное купе и услуга для перевоза домашних животных без сопровождения.