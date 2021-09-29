СвЖД перед новым годом запустит ночной экспресс Екатеринбург – Сургут

13:59 29 сентября 2021
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Скорый поезд №99/100 сообщением Екатеринбург – Сургут на Свердловской железной дороге через станции Богданович, Камышлов, Тюмень, Тобольск, Пыть-Ях начнет курсировать с 12 декабря, сообщили в пресс-службе Тюменского региона СвЖД. 

Поезд будет курсировать ежедневно в формате ночного экспресса. Из Екатеринбурга он будет выходить вечером и утром прибывать на конечную станцию. Время в пути -  15 часов 34 минуты, в обратном направлении 16 часов 25 минут. Это на 3-4 часа меньше, чем у других пассажирских поездов на данном маршруте, отметили в СвЖД.

Состав будет сформирован из новых купейных, плацкартных вагонов, в нем предусмотрены места для инвалидов, багажное купе и услуга для перевоза домашних животных без сопровождения.

Теги: Екатеринбург , поезда , Сургут , Тобольск , Тюменское отделение СвЖД
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