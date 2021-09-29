Тюменцы из аэропорта "Рощино" смогут улететь в Самару и Норильск

Авиакомпания NordStar приступает к выполнению рейсов из тюменского аэропорта "Рощино" в Самару и Норильск. Выполнение рейсов на комфортабельных Boeing 737-800 с экономическим и бизнес-классом обслуживания по новым направлениям начнется с 4 октября, сообщили в пресс-службе аэропорта.

В Самару из Тюмени и наоборот из Самары в Тюмень рейсы будут осуществляться по понедельникам. В Норильск самолет будет летать по вторникам, обратный рейс - п о воскресеньям.

"Новые рейсы авиакомпании NordStar предоставят жителям и гостям Тюмени дополнительные возможности для деловых и туристических поездок в Самару и Норильск", - отметили в пресс-службе аэропорта.