Федеральные трассы в Тюменской области зимой будут обрабатывать чистой солью

Для обработки проезжей части на федеральных трассах в Тюменской области в этом году будет использован реагент "галит", это чистая соль без примеси песка, сообщил Директор Тюменского филиала ФУКУ "Уралуправтодор" Виталий Никифоров главному федеральному инспектору, который решил проверить подготовку дорожных предприятий к зимнему содержанию федеральных автодорог.

Главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко, проинспектировав одну из крупных подрядных организаций. Виталий Никифоров продемонстрировал гостю и журналистам метеодатчик, позволяющий определять состояние и скользкость проезжей части. "Датчики установлены на расстоянии 30 километров друг от друга на протяжении всех федеральных трасс региона. Для обработки проезжей части в этом году будет использован реагент "галит", это чистая соль без примеси песка, что позволяет дорогам оставаться чистыми", - сообщил Никифоров.

Заместитель директора ДРСУ-1 Тюменского областного дорожно-эксплуатационного предприятия Алексей Карпеев рассказал об инновационных технологиях предрейсового медосмотра водителей дорожной техники, показав специальный терминал, измеряющий давление, содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе и другие медицинские показатели, а также позволяющего без присутствия медработника выдать талон к путевому листу.

Врио начальника Управление ГИБДД по Тюменской области Андрей Миллер призвал водителей к осторожности в предстоящие период межсезонья и зиму, минимизировав человеческий фактор в сложных погодных и дорожных условиях. Сотрудники ГИБДД будут контролировать зимнее содержание автодорог в постоянном режиме, выдавая, в случае необходимости предписания на устранение недостатков на проезжей части.

Дмитрий Кузьменко положительно оценил подготовку тюменских дорожных служб к работе в зимний период, выразив уверенность, что совместные усилия всех заинтересованных ведомств позволят сделать федеральные автодороги безопасными, не допустив повышения аварийности, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.