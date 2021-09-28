Столицами становятся: что делать, чтобы жители не хотели уезжать

По опросам только 21% молодых тюменцев хочет переехать на ПМЖ в другой город. Москву или Санкт-Петербург выбирают за более высокий уровень жизни, качество образования, медицины и ключевое — большие возможности для развития. В то же время часть респондентов рассмотрела бы вариант остаться при условии улучшения уровня жизни в родном городе.

Что, если все, что ищут в столицах, можно будет найти и в своем городе? Тогда не надо будет рисковать и стремиться покорять главные мегаполисы страны. Вместо этого можно оставаться дома, рядом с близкими и друзьями.

Этим вопросом задались и специалисты группы компаний "Страна Девелопмент". Что нужно человеку, чтобы он остался в Тюмени, получал столичный уровень жизни, мог развиваться и быть счастливым в родном городе? Специалисты провели исследование. Выяснилось, что для тюменцев важны устойчивые традиции, использование инновационных подходов и технологий, гибкость к их потребностям, безопасность и доступность необходимой инфраструктуры.

Так родилась идея нового подхода к строительству и новый слоган Страны - "Каждый дом — столица".

Почему "Каждый дом — столица"?

Столица — место, где можно найти все, где сконцентрировано творчество в самых ярких его проявлениях, где реализуются планы, где не существует границ, где всегда найдется тот, кто поддержит твои идеи.

Именно этим и занимается "Страна Девелопмент" - создает эту самую столицу здесь и сейчас в каждом своем жилом комплексе вне зависимости, Тюмень это, Екатеринбург, Санкт-Петербург или Москва. Главный принцип компании - не идти на компромиссы в качестве, не делить дома на "люксовые" и "спальные". Каждый объект важен, уникален и поэтому реализован на высшем уровне. Каждый дом в "Стране" — столица. Каждый объект — главный.

"Слоган — это не просто маркетинговый ход. Слоган для нас — вектор развития компании и продукта. Мы находимся в постоянной работе над проектами: проводим исследования и опросы наших клиентов, чтобы сделать их лучшими на рынке. И это касается не только качества районов, но и улучшения уровня сервиса и постобслуживания. Главная задача — создавать жилые комплексы для людей, которые будут актуальны и завтра, в будущем”, — комментирует коммерческий директор ГК "Страна Девелопмент" Александр Гуторов.

Столичное качество жизни здесь и сейчас

Слоган презентовали через полноформатную рекламную кампанию. Через посылы раскрывались такие важные для аудитории составляющие, как безопасность, продуманная инфраструктура, скорость и качество строительства, цифровизация.

Например, дом в "Стране" — это крепость, где близкие под защитой. Камеры видеонаблюдения расположены по периметру и в парадных, служба безопасности делает обходы каждый час. А двор принадлежит жителям. Он закрыт для машин и посторонних. Он создан для игр, отдыха, прогулок. Для машины есть свое безопасное место — многоуровневый паркинг с теплым переходом в дом. В комплексе и люди, и авто всегда под охраной.

Подробнее о том, как "Страна" повышает качество жизни, можно найти на сайте компании.

Рекламная кампания будет проходить в несколько этапов

"В слогане заложено несколько смыслов. Один — это столичные подходы к строительству дома, второй — ориентир на наших жителей: СТО ЛИЦ и сто голосов, каждый из которых будет услышан. Но слоган не только про то, что мы слышим наших клиентов, ориентируемся на их запрос. Он про людей, про каждого жителя наших домов, про то, как они создают жизнь внутри проектов. Про то, как эта жизнь может измениться, если окружаешь себя интересными людьми, динамичной архитектурой и развивающим пространством”, — рассказывает директор по маркетингу компании "Страна Девелопмент" Екатерина Колесникова.

Чтобы выбрать свою столицу для жизни от "Страна Девелопмент", переходите по ссылке tmn.strana.com