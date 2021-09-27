В Тюмени снесли 80 аварийных домов

С начала 2021 года в Тюмени ликвидировано 80 расселенных аварийных домов, сообщили в администрации города.

Так, на днях завершатся работы по демонтажу и вывозу мусора после сноса дома №62 по улице Мельзаводской. Основная сложность состояла в организации работы техники и людей таким образом, чтобы не повредить теплотрассу и воздушные линии электропередачи.

"Снос дома, признанного аварийным, является завершающим этапом всего цикла расселения непригодного для проживания жилищного фонда. Перед этим проводится серьезная работа по переселению из такого жилья граждан. В этом году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в городе было предусмотрено расселить 600 жилых помещений площадью 25,6 тыс.кв. м, в которых проживали 1 500 человек, - отметил заместитель главы Тюмени Владимир Третьяков.

На сегодня для переселения нанимателей муниципального жилья, проживавших в аварийном фонде, приобретено более 300 квартир, около половины собственников уже получили возмещение за изымаемые жилые помещения. Рсселение аварийного жилфонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, осуществляется в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Данные мероприятия реализуются и средства на их выполнение выделяются в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", отмечают в Фонде содействия реформированию ЖКХ.