В аэропорту "Рощино" установили зарядку для электромобилей

В международном аэропорту Рощино установлена быстрая зарядная станция для электротранспорта, расположенная на парковке P1 "Привокзальная площадь", сообщает пресс-служба аэропорта.

Станция заряжает электромобили и автобусы разных типов на 80% за полчаса. Владельцы могут подзаряжать электрокары, предварительно получив RFID-карту в СУЭНКО, при этом бесплатно пользоваться парковкой во время зарядки автомобиля.