В аэропорту "Рощино" установили зарядку для электромобилей

17:36 24 сентября 2021
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tjm.aero

В международном аэропорту Рощино установлена быстрая зарядная станция для электротранспорта, расположенная на парковке P1 "Привокзальная площадь", сообщает пресс-служба аэропорта. 

Станция заряжает электромобили и автобусы разных типов на 80% за полчаса. Владельцы могут подзаряжать электрокары, предварительно получив RFID-карту в СУЭНКО, при этом бесплатно пользоваться парковкой во время зарядки автомобиля.

Теги: аэропорт
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