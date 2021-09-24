Депутаты гордумы считают стабильной бюджетную систему Тюмени

На заседании Тюменской гордумы проанализировали исполнение бюджета за первое полугодие текущего года и единогласно одобрили работу администрации по исполнению финансовых обязательств муниципалитета.

Устойчивое развитие экономики позволило увеличить основные параметры бюджета 2021 года. Уточненные цифры выглядят следующим образом: доходы запланированы в объеме 33,5 млрд рублей, расходы – 37,3 млрд рублей. Разница будет компенсирована за счет остатков средств, сложившихся на первое января текущего года.

"Исполнение по доходам и расходам составляет более 60 процентов, а значит, все муниципальные программы выполняются: переселение из аварийного жилья, строительство объектов социальной инфраструктуры, благоустройство дворовых территорий, ремонт и строительство дорог. В городскую казну планомерно отчисляются налоги и поступают средства из областного бюджета. У депутатов есть полная уверенность в том, что в это непростое время доходная и расходная части бюджета будут исполнены", – подытожил председатель думы Евгений Заболотный.

Он напомнил, что ведется работа по формированию бюджета на следующий финансовый период, и предложил тюменцам внести свои предложения на сайте Думы или направить их в администрацию города. "От того, как мы проведем эту работу, будет зависеть качество главного финансового документа, который предстоит рассмотреть в ближайшее время", – подчеркнул Евгений Заболотный.