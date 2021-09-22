Тюменская прокуратура проведет горячую линию по началу отопительного сезона

23 сентября в прокуратуре Тюменской области и во всех территориальных прокуратурах будут работать "горячие линии" по вопросам своевременного начала отопительного периода, сообщили в ведомстве.
Сбор жалоб от населения организован для оперативного решения проблем, связанных с наступлением отопительного периода 2021-2022 гг. и фактами несвоевременной подачи тепла в многоквартирные дома региона, пояснили в прокуратуре.
В прокуратуре Тюменской области "горячая линия" будет работать с 09.00 до 16.00 по телефону: 8 (3452) 27-04-50.
Аналогичные "горячие линии" в этот же день с 09.00 до 16.00 часов будут работать во всех территориальных прокуратурах по следующим телефонам:
прокуратура г. Тюмени: 8 (3452)56-89-52 доб.105,
прокуратура Ленинского округа г. Тюмени: 8(3452) 58-24-33,
прокуратура Калининского округа г. Тюмени: 8(3452) 58-22-28,
прокуратура Центрального округа г. Тюмени: 8(3452) 58-22-36,
прокуратура Тюменского района: 8(3452) 56-89-37 (доб.218),
прокуратура Абатского района: 8 (34556) 4-11-51,
прокуратура Армизонского района: 8(34547) 2-36-95,
прокуратура Аромашевского района: 8(34545) 2-31-55,
прокуратура Бердюжского района: 8 (34554) 2-25-48,
прокуратура Вагайского района: 8 (34539) 2-31-14,
прокуратура Викуловского района: 8 (34557) 2-30-85,
прокуратура Голышмановского района: 8 (34546) 2-88-95,
Заводоуковская межрайонная прокуратура: 8 (34542) 2-32-93,
прокуратура Исетского района: 8 (34537) 2-12-82,
Ишимская межрайонная прокуратура: 8 (34551) 2-34-51,
прокуратура Казанского района: 8 (34553) 4-12-64,
прокуратура Нижнетавдинского района: 8 (34533) 2-49-30,
прокуратура Омутинского района: 8 (34544) 3-29-51,
прокуратура Сладковского района: 8(34555) 2-44-91,
прокуратура Сорокинскогорайона: 8 (34550) 2-27-56,
Тобольская межрайонная прокуратура: 8 (3456) 24-19-67,
прокуратура Уватскогорайона: 8(34561) 2-80-97,
прокуратура Упоровского района: 8(34541) 3-26-23,
прокуратура Юргинского района: 8(34543) 2-34-95,
Ялуторовская межрайонная прокуратура: 8 (34535) 3-94-93
прокуратура Ярковского района: 8 (34531) 2-50-15
Вся поступившая информация будет проверена, при наличии оснований приняты необходимые меры реагирования.
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