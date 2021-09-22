Тюменская прокуратура проведет горячую линию по началу отопительного сезона

23 сентября в прокуратуре Тюменской области и во всех территориальных прокуратурах будут работать "горячие линии" по вопросам своевременного начала отопительного периода, сообщили в ведомстве.

Сбор жалоб от населения организован для оперативного решения проблем, связанных с наступлением отопительного периода 2021-2022 гг. и фактами несвоевременной подачи тепла в многоквартирные дома региона, пояснили в прокуратуре.

В прокуратуре Тюменской области "горячая линия" будет работать с 09.00 до 16.00 по телефону: 8 (3452) 27-04-50.

Аналогичные "горячие линии" в этот же день с 09.00 до 16.00 часов будут работать во всех территориальных прокуратурах по следующим телефонам:

прокуратура г. Тюмени: 8 (3452)56-89-52 доб.105,

прокуратура Ленинского округа г. Тюмени: 8(3452) 58-24-33,

прокуратура Калининского округа г. Тюмени: 8(3452) 58-22-28,

прокуратура Центрального округа г. Тюмени: 8(3452) 58-22-36,

прокуратура Тюменского района: 8(3452) 56-89-37 (доб.218),

прокуратура Абатского района: 8 (34556) 4-11-51,

прокуратура Армизонского района: 8(34547) 2-36-95,

прокуратура Аромашевского района: 8(34545) 2-31-55,

прокуратура Бердюжского района: 8 (34554) 2-25-48,

прокуратура Вагайского района: 8 (34539) 2-31-14,

прокуратура Викуловского района: 8 (34557) 2-30-85,

прокуратура Голышмановского района: 8 (34546) 2-88-95,

Заводоуковская межрайонная прокуратура: 8 (34542) 2-32-93,

прокуратура Исетского района: 8 (34537) 2-12-82,

Ишимская межрайонная прокуратура: 8 (34551) 2-34-51,

прокуратура Казанского района: 8 (34553) 4-12-64,

прокуратура Нижнетавдинского района: 8 (34533) 2-49-30,

прокуратура Омутинского района: 8 (34544) 3-29-51,

прокуратура Сладковского района: 8(34555) 2-44-91,

прокуратура Сорокинскогорайона: 8 (34550) 2-27-56,

Тобольская межрайонная прокуратура: 8 (3456) 24-19-67,

прокуратура Уватскогорайона: 8(34561) 2-80-97,

прокуратура Упоровского района: 8(34541) 3-26-23,

прокуратура Юргинского района: 8(34543) 2-34-95,

Ялуторовская межрайонная прокуратура: 8 (34535) 3-94-93

прокуратура Ярковского района: 8 (34531) 2-50-15



Вся поступившая информация будет проверена, при наличии оснований приняты необходимые меры реагирования.