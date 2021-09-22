Конкурсанты "Тюменской марки" помогут областной столице стать городом-миллиоником

Фото организаторов

Официально дан старт "Тюменской марке 2021": все команды сформированы, участники начинают упорно работать. На прошлой неделе для конкурсантов состоялся первый нетворкинг, где предпринимателям нужно было решить непростую задачу.

Перед участниками "Тюменской марки" стояла цель: придумать, как сделать Тюмень городом-миллионником. Предприниматели разделились на группы и устроили мозговой штурм, итогом которого стали самые разнообразные решения. Представители строительной отрасли предлагали построить больше доступного жилья и социальных объектов. Сфера туризма – развивать услуги, построить больше гостиниц, ресторанов и санаториев. Также говорили о дополнительном образовании для нового поколения. Были и нестандартные идеи, например, строительство наземного метро в Тюмени.

"Очень активно участники себя ведут и вчера, и сегодня. Все заинтересованы в том, чтобы Тюмень стала городом-миллионником. Представители предпринимательского сообщества генерят идеи. Со вчерашнего дня видим, что кто-то нашёл себе новых коллег. Я думаю, мероприятие оказалось очень полезным", – отметила бизнес-консультант Екатерина Овчинникова.

Участники предлагали разные способы, но всех их объединял один принцип – каждый предприниматель должен был понять, чем именно его бизнес может помочь Тюмени стать городом-миллионником. Срок достижения цели – всего несколько лет. По предварительным оценкам, в областной столице миллион жителей будет до 2027-го года.

Задание носит игровой характер, а вот цели, которые предприниматели здесь преследуют, вполне серьёзные. "Тюменская марка" – это реальный шанс для многих заявить о себе и выйти на новый профессиональный уровень. Один из конкурсантов поделился своим опытом участия в проекте.

Как признается Владимир Соколов, здесь он уже во второй раз. "В прошлом году был участником, дошёл до финала и стал финалистом. В этом году тоже решил поучаствовать. Я для себя сделал вывод, что "Тюменская марка" из таких конкурсов, где важна не победа, а участие. Здесь очень классный процесс участия, телевизионные съёмки, различные тренинги, курсы, повышение квалификации, новые знакомства. Это очень полезно", – рассказал Владимир.

В конце образовательной встречи каждый из участников представил себя, а затем и свой товар. Ведь основная цель такого конкурса – помочь тюменским предпринимателям наладить деловые контакты.