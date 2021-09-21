Открыты продажи билетов на авиарейсы из Москвы в Тобольск

пресс-служба аэропорта "Ремезов"

Первый авиарейс из аэропорта Москвы в Тобольск и по обратному маршруту состоится 16 октября, продажи билетов на рейсы уже открыты, сообщил в своем Instagram глава города Максим Афанасьев:

"Отличная новость! Открыты продажи на рейсы из Тобольска в Москву. Выполнять полеты на направлении будет авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот"), первый рейс будет выполнен в ночь на 16 октября. С января 2022 года авиакомпания "Победа" планирует летать по маршруту четыре раза в неделю – по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам".

Доставлять пассажиров из аэропорта "Внуково" в аэропорт "Ремезов" и в обратном направлении авиакомпания "Победа" планирует по субботам и понедельникам. Вылет из Москвы ночью в 00:30 (мск), из Тобольска утром - 4:00 (мск).

"С ноября добавится еще одна частота – по четвергам. С января 2022 года авиакомпания "Победа" планирует летать по маршруту четыре раза в неделю – по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам", - сообщили в пресс-службе "ЗапСибНефтехима".