В Тюмени с высоты на стройке упал рабочий

По предварительным данным, 18 августа 2021 года около 15:00 на строительной площадке жилого квартала по улице Новгородская Тюмени при проведении строительных работ на высоте упал каменщик.

С тяжелыми травмами он госпитализирован в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, устанавливают виновных в трагедии, а также причины и условия, способствовавших этому. Проведен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята документация, регламентирующая технику безопасности на объекте, сообщили в СУ СК по Тюменской области.