В Тюменской области отменен особый противопожарный режим

В Тюменской области с 20 сентября отменили особый противопожарный режим, соответствующее постановление подписал глава региона Александр Моор, сообщает Оперштаб.

Органам местного самоуправления поселений и городских округов Тюменской области рекомендовано также отменить особый противопожарный режим на соответствующих территориях.

Особый противопожарный режим в регионе был введен в середине апреля, затем, в связи с большим количеством лесных пожаров и их распространением, на территории области в лесах до 9 июня был введен режим ЧС.

Первый лесной пожар в регионе был зафиксирован 15 апреля, с 24 апреля в регион начали прибывать профессиональные пожарные десантники из Югры, Ямала, Свердловской области, потом привлекли группировку федеральной "Авиалесоохраны", группировку МЧС. Были задействованы 8 вертолетов, самолет Ил-76.

В августе губернатор отметил, что регион, исходя из опыта прошлых лет, хорошо подготовился к пожароопасному сезону, но из-за не свойственных для нашей весны природно-климатических условий: жара, сухая и очень ветреная погода, низкий уровень грунтовых вод, высохшие болота - избежать ЧС в лесах не удалось.