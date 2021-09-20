В Тюменской области отменен особый противопожарный режим

В Тюменской области с 20 сентября отменили особый противопожарный режим, соответствующее постановление подписал глава региона Александр Моор, сообщает Оперштаб.
Органам местного самоуправления поселений и городских округов Тюменской области рекомендовано также отменить особый противопожарный режим на соответствующих территориях.
Особый противопожарный режим в регионе был введен в середине апреля, затем, в связи с большим количеством лесных пожаров и их распространением, на территории области в лесах до 9 июня был введен режим ЧС.
Первый лесной пожар в регионе был зафиксирован 15 апреля, с 24 апреля в регион начали прибывать профессиональные пожарные десантники из Югры, Ямала, Свердловской области, потом привлекли группировку федеральной "Авиалесоохраны", группировку МЧС. Были задействованы 8 вертолетов, самолет Ил-76.
В августе губернатор отметил, что регион, исходя из опыта прошлых лет, хорошо подготовился к пожароопасному сезону, но из-за не свойственных для нашей весны природно-климатических условий: жара, сухая и очень ветреная погода, низкий уровень грунтовых вод, высохшие болота - избежать ЧС в лесах не удалось.
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