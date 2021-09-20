Волонтеры "Мессояхи" благоустроили участок у истока реки Тюменки

Фото пресс-службы "Мессояханефтегаза"

Волонтеры "Мессояханефтегаза" при поддержке программы социальных инвестиций "Родные города" и экодвижения "Зеленый хоровод" завершили проект по благоустройству территории у истока реки Тюменки.

Центром внимания добровольцев стал заброшенный овраг, расположенный в непосредственной близи к жилым районам. В течение лета инициативная группа очистила русло речки Тюменки, собрала и вывезла валежник, построила пешеходный деревянный мостик через речку.

В первые недели сентября волонтеры провели завершающий субботник: высадили растения для самоочищения водоема, отсыпали экоматериалом пешеходные тропы, а из остатков валежника создали экообъекты, рядом с которыми будут организованы гостиницы для насекомых. В результате замусоренный и неприглядный участок стал украшением городского ландшафта и соединил два тюменских сквера: Комсомольский и Железнодорожников. Волонтеры уверены, что теперь горожане включат прогулки по этой территории в свои пешеходные маршруты.

Екатерина Конопелько, автор проекта "Тюменка для тюменцев", волонтер "Мессояханефтегаза":

Благоустройство зеленых зон – это не просто очистка территории от мусора, это настоящая трансформация реальности! После каждого этапа работ мы видели, как меняется заброшенное пространство, как сухой валежник становится арт-объектом, а исток речки постепенно освобождается от гниющих автомобильных покрышек и зарослей двухметрового бурьяна. Временами объем предстоящей работы пугал, но в итоге у нас получилось!

Партнером проекта выступили активисты тюменского экодвижения "Зеленый хоровод": они не только участвовали во всех этапах благоустройства, но и проводили экологическую экспертизу мероприятий. Всего к благоустройству истока Тюменки удалось привлечь более пятидесяти волонтеров.

"Родные города" — программа социальных инвестиций "Газпром нефти", реализуемая с 2012 года. Направлена на повышение качества жизни в регионах деятельности компании в России и за рубежом через поддержку инициатив местных сообществ и реализацию собственных проектов в области культуры, образования, спорта и развития креативных индустрий. Программа ведет ряд долгосрочных экологических проектов.