ТНФ-2021: бизнес делает ставку на IT-кадры

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Цифровизация экономики и цифровая трансформация сегодня являются одними из ключевых государственных повесток. В этих обстоятельствах вызовом как для бизнеса, так и для государства становится подготовка ИТ-кадров. На пленарном заседании ТНФ-2021 президент Sitronics Group Николай Пожидаев рассказал о трендах на рынке труда и запросах компании для развития перспективных направлений деятельности, в том числе в нефтегазовом секторе.

Российская ИТ-компания Sitronics Group – крупный работодатель в ИТ-сфере, реализует цифровые проекты для бизнеса и государства, занимается внедрением комплексных решений для умного города и безопасности, а также цифровизацией стратегических отраслей экономики, ТЭК, морской навигации.

"В Sitronics Group сегодня более 1700 сотрудников. Тем не менее мы испытываем потребность в квалифицированном ИТ-персонале. Объем проектов и задач в компании растет, на это повлияло и пандемическое время – у наших клиентов возросли запросы на переход в цифровизацию, удаленную работу и платформенные решения. А для этого нужны кадры. Поэтому мы крайне заинтересованы в решении кадрового вопроса и поддерживаем те меры, которые реализует государство. Также мы и сами участвуем в адаптации и разработке образовательных программ, взаимодействуем с профильными техническими вузами", - рассказал президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

Для бизнеса имеет большое значение не только количество квалифицированных кадров на рынке, но и качество знаний, навыки выпускников. Поэтому компанией ведется работа с Тюменским индустриальным университетом, Российским университетом транспорта и Северным арктическим федеральным университетом.

"Сегодня для эффективной работы в ИТ-сфере помимо профессиональных знаний не менее важны и так называемые soft skills, такие как гибкость и адаптивность, способность быстро погрузиться в любую отрасль. К примеру, одна из ключевых компетенций нашей компании – интеллектуальные системы для умных городов, и мы переносим наши знания в этой сфере в нефтегазовую. То есть наши интеллектуальные транспортные системы позволяют эффективно управлять логистикой внутри месторождений или целых регионов добычи нефти и газа, а сотрудники должны адаптировать решения под новую сферу. Еще одна наша компетенция, ситуационные центры, применима для создания цифровых месторождений, комплексного динамического управления добычей от получения лицензии до отправки товарной нефти по трубопроводу", – рассказал Николай Пожидаев.

По мнению экспертов Sitronics Group решению вопроса дефицита ИТ-кадров может послужить взаимодействие госсектора, образовательных организаций и бизнеса, что в свою очередь является залогом успеха цифровой трансформации отраслей.

Примером такого сотрудничества является актуализация образовательных программ на базе Опорного образовательного центра Университета Иннополис в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" нацпрограммы "Цифровая экономика". Эксперты Sitronics Group приняли участие в рабочей группе с другими крупными представителями ИТ-отрасли. Уже в этом году студенты начали обучение по обновленным программам, которые разработали преподаватели и руководители учебных заведений, опираясь на потребности ведущих компаний цифровой экономики.