В Тюмени отремонтируют дорогу к "Жемчужине Сибири", где пройдет этап кубка мира по лыжным гонкам

До 1 ноября в Тюменском районе отремонтируют 4,5 км двух участков автомобильной дороги Богандинский-Червишево-Чаплык, которая ведет к Областному центру зимних видов спорта "Жемчужина Сибири", где в 2022 году пройдет этап кубка мира по лыжным гонкам.

Дорога будет отремонтирована по программе нацпроекта "Безопасные качественные дороги", на эти цели Правительство РФ из резервного фонда дополнительно выделило региону 70 млн рублей, сообщили в ГУС.

За счет выделенных средств будут проведены работы по замене основания и изношенных слоев покрытия, укреплению обочин и обустройству автомобильной дороги. Работы ведутся по графику.