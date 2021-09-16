В Тюменской области откроют второй карбоновый полигон

Второй карбоновый полигон планируется разместить в Тобольске в 2022 году, об этом сообщил губернатор Александр Моор на деловом завтраке Тюменского нефтегазового форума.

"Место выбрано неслучайно. Это большое разнообразие видов растительности и биологических экосистем, которые позволят, установив там пока, к сожалению, импортное оборудование, учитывать выбросы углекислых газов и также поглощающие способности всех экосистем", — пояснил Александр Моор.

Первый карбоновый полигон для разработки и испытаний технологий контроля углеродного баланса появился на биостанции Тюменского госуниверситета на озере Кучак в Нижнетавдинском районе летом 2021 года.