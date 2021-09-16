В Тюменской области откроют второй карбоновый полигон

09:15 16 сентября 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Второй карбоновый полигон планируется разместить в Тобольске в 2022 году, об этом сообщил губернатор Александр Моор на деловом завтраке Тюменского нефтегазового форума.

"Место выбрано неслучайно. Это большое разнообразие видов растительности и биологических экосистем, которые позволят, установив там пока, к сожалению, импортное оборудование, учитывать выбросы углекислых газов и также поглощающие способности всех экосистем", — пояснил Александр Моор.

Первый карбоновый полигон для разработки и испытаний технологий контроля углеродного баланса появился на биостанции Тюменского госуниверситета на озере Кучак в Нижнетавдинском районе летом 2021 года.

Теги: наука , Тобольск , экология
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Октябрь, 2021