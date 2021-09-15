Тюменский подросток попал в спецпроект "Дети России"

Юный фермер Саша Сотников из Голышманово стал героем специального проекта Института Воспитания РАО "Дети России". В 12 лет Саша официально стал предпринимателем.



Начальной целью заработка был компьютер, но сейчас цели стоят более амбициозные. "Я захотел расширить свое хозяйство и купил кур-несушек, 30 штук. Теперь они несут яйца, и я их продаю. Яичную скорлупу я не выбрасываю. Я ее измельчаю и подсыпаю курицам в корм, чтобы они получали витамины", - рассказал Саша.

Мама предпринимателя, Татьяна Смольникова, поддерживает сына в фермерстве. Даже курятник соорудили технологичный и экологичный по найденным мальчиком картинке в интернете.

Саша не просто следит за своим хозяйством, но и старается получать необходимые для успешного ведения бизнеса навыки. Его любимые предметы – это математика, биология и физкультура. Как говорит мальчик, настоящий предприниматель и фермер должен уметь считать, разбираться в животных и быть физически подготовлен.

Спецпроект #детироссии реализуется Институтом воспитания РАО при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках проекта "Открытые уроки" (федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" нацпроекта "Образование").

Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО занимается научно-исследовательской деятельностью по изучению актуальных проблем обучения, воспитания и развития детей в современном обществе. Это ведущее научное учреждение, определяющее стратегические приоритеты развития воспитания в России.