Фармасинтез собирается реализовать в Тюмени новый инвестпроект

Компания "Фармасинтез" запустит в Тюмени производство кардиологических лекарственных препаратов. Решение об этом принято в 2021 году. Плановый объем инвестиций в проект - 4,325 млрд рублей.

В среду на заводе побывали вице-премьер Юрий Борисов, полномочный представитель Президента России в УрФО Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщает Оперштаб.

Глава ГК "Фармасинтез" Викрам Пуния, принимая гостей отметил, что Тюменская область привлекла компанию быстрым положительным решением на инвестпроект по строительству завода гормональных лекарственных препаратов. Благодаря поддепжке всех уровней власти, предприятие удалось построить за два года.

"Это один из крупнейших заводов по производству гормональных лекарственных препаратов в Европе. И Россия импортирует эти лекарства на сумму около 50 миллиардов рублей. Мы будем реализовывать нашу продукцию не только в России, но и на международном рынке", - отметил Пуния.