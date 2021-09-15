Тюменским компаниям помогут подключить виртуальную АТС

Затянувшаяся непростая экономическая ситуация в мире заставляет предпринимателей искать новые, оригинальные пути развития. Без оптимизации рабочих процессов, информационной доступности и открытости в режиме 24 на 7, своевременных цифровых изменений, без "умных" технологий стабильно получать прибыль становится всё сложнее.

Выйти на новый уровень предпринимателям Тюмени и Тюменского района легко поможет ООО "Русская компания", в арсенале которой – телекоммуникационные предложения, разработанные специально для бизнеса. Одной из самых популярных среди бизнес-сообщества услуг является "Виртуальная АТС", которая позволяет объединить все офисы в единую сеть независимо от их местоположения.

Услуга включает: единый многоканальный номер с возможностью перевода вызова и автоматического голосового меню-приветствия (IVR), объединение стационарных и мобильных телефонов, запись и хранение звонков, сбор статистики, создание телефонного справочника и постоянную техподдержку от профессионалов.

Дополнительное оборудование и офис не требуются. Сервис можно настроить под индивидуальные требования. В итоге, бизнесмен может не только легко контролировать все поступающие звонки и постоянно оставаться на связи с клиентами и партнерами, но и анализировать всю получаемую информацию.

"Русская компания" предлагает индивидуальное пакетное предложение под конкретные задачи и запросы каждого предпринимателя. Узнать больше об услугах связи для бизнеса можно по телефону (3452) 39-00-39, а также на официальном сайте.