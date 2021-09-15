Французы рассматривают перспективы локализации бизнеса в Тюмени

10:10 15 сентября 2021
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Фото пресс-службы губернатора ТО

Директор Франко-Российской Торгово-промышленной палаты Павел Шинский отметил, что французские компании проявляют заинтересованность в реализации новых инвестпроектов в России, в том числе по локализации своих производств в Тюменской области, сообщает Оперштаб.

Встреча с делегацией Франко-Российской Торгово-промышленной палаты в рамках Тюменского нефтегазового форума состоялась в региональном правительстве 14 сентября. Открывая встречу, губернатор отметил, что Франция на протяжении многих лет входит в число основных внешнеторговых партнеров региона.

"Тюменская область занимает лидирующие позиции среди регионов России по основным экономическим показателям. Перспективы для расширения нашего сотрудничества широки, мы открыты для переговоров. Исторически нефтегазовая отрасль - базовая для нашего региона. Однако для нас очень важны инвестиции во всех отраслях региональной экономики", - подчеркнул Александр Моор.

Теги: Александр Моор , инвестиции , международное сотрудничество , Франция
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