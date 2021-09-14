В Тюменской гордуме обсудили вопросы экологии и развития городской среды

Вопросы благоустройства и охраны окружающей среды рассмотрели депутаты Тюменской городской думы на заседании постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству.

О благоустройстве, озеленении дворовых территорий и общественных пространств Тюмени депутатам доложил заместитель главы города, директор департамента городского хозяйства Семен Тегенцев. По его словам, планы по комплексному благоустройству и развитию городской среды выполняются своевременно и в соответствии с утвержденными графиками. Так, в текущем году в городе производился ремонт 52 дворов, в 24 из них, помимо благоустройства, проводился ремонт теплосетей, в 13 - сетей водоснабжения и на 8 объектах - канализации. Сейчас все работы близятся к завершению. Тегенцев отметил, что горожане проявляют интерес к обсуждению планов и принятию решений по преобразованиям общественных пространств, озеленению не только дворов, но и скверов, власти и депутаты гордумы активно участвуют в этом диалоге с населением. Благодаря этому повышается качество принимаемых решений, что позитивно отражается на результате.

Александр Захаров поинтересовался, как осуществляется уход за зелеными посадками в городе. Тегенцев пояснил, что подрядчики при высадке деревьев дают трехлетнюю гарантию на лиственные породы деревьев и пятилетнюю - на хвойные. Помимо этого, с сентября они обязаны в течение трех лет ухаживать за саженцами. В перечень входит десятикратный полив в весенне-летний сезон, прополка сорняков и рыхление.

Также народные избранники обсудили перспективы раздельного сбора мусора, заострив внимание на сбор отработанных батареек. В некоторых учреждениях есть специальные боксы для подобных токсичных отходов, хотелось бы, чтобы их было больше в городе.

Подводя итоги заседания, председатель комиссии Дмитрий Антипов отметил, что муниципальная программа по охране окружающей среды в городе реализуется по трем направлениям. Важным депутат назвал развитие общей культуры населения и вовлечение горожан в различные экологические акции. "На прошлой неделе мы принимали участие в акции "Сад памяти". В подобные акции очень много привлекается общественных и коммерческих организаций, молодежи. Тем самым мы привлекаем общественность непосредственно принять участие в озеленении Тюмени. Это первое направление. Второе связано с обеспечением благоустройства на водных объектах. Там централизованный сбор отходов и централизованный вывоз для того, чтобы сохранить экологию на водных объектах. Третье направление - сохранность и контроль за зелеными насаждениями в городе. У нас каждый год проводятся рейды по выявлению несанкционированной вырубке зеленых насаждений", - рассказал Антипов.