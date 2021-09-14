Сергей Толстых: "Узнаваемость для бизнеса — двигатель, а "Тюменская марка" может ее дать"

Фото: пресс-служба конкурса "Тюменская марка"

Директор департамента экономики и стратегического развития в эфире канала "Тюменское время" Сергей Толстых ответил на вопросы о ежегодном конкурсе предпринимателей "Тюменская марка 2021".

В этом году в проекте примет участие 100 компаний, но, по словам Сергея Толстых, организаторы не гонятся за количеством: "Главное для нас — качество. Компании должны быть открыты новому и стремиться к развитию". Как признаются организаторы, от конкурсантов они ждут искренний интерес и желание становиться лучше.

Образовательная программа поможет участникам развить свои hard- и soft-skills. Всего пройдет 9 образовательных мероприятий, среди которых бизнес-тренинги, мастер-классы и нетворкинг. Сергей Толстых считает, что это будет полезно не только компаниям, но и отдельным сотрудникам для развития личного бренда.

На протяжении двух месяцев с конкурсантами будут работать наставники. Они помогут лучшим участникам дойти до финала и выиграть главный приз конкурса – 400 тысяч рублей на реализацию своего бизнес-проекта и уникальную возможность использовать логотип "Тюменской марки" на продукции и в рекламе.

Конкурс проводится в 19-й раз, но интерес со стороны предпринимателей к нему не угасает. Стабильную популярность конкурса эксперт объяснил тремя важными для бизнеса бонусами, которые может дать "Тюменская марка". Это огласка и следующая за ней узнаваемость бренда, знания и возможность завести полезные знакомства. Однако конкурс полезен не только предпринимателям, но и городу.

"Тюменская марка" создает особый драйв нашего города, помогает активизировать жителей и, конечно, укрепляет нашу экономику", – поделился директор департамента экономики и стратегического развития.

Наблюдать за проектом тюменцы смогут в бизнес-реалити на телеканале "Тюменское время". Зрители выберут победителя конкурса в специальной номинации "Приз зрительских симпатий". Всю актуальную информацию о "Тюменской марке", наставниках и участниках можно найти в социальных сетях и на официальном сайте проекта.