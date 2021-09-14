Роспотребнадзор не выявил в тюменских водоемах РНК коронавируса и холерных вибрионов

За летний сезон Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области проверил 974 пробы воды на вирусологические, санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Также был организован отбор и лабораторные исследования проб песка в зонах рекреации, всего исследовано – 87 проб, все отвечали требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". При вирусологическом исследовании 40 проб воды РНК-коронавирусной инфекции COVID-19 не обнаружена ни в одном водоеме. На холерный вибрион исследовано более 50 проб, все пробы соответствуют санитарным нормам.

Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области был организован плановый мониторинг качества и безопасности воды на озерах Круглое, Липовом, Нижнем Кривом, Цимлянском, на прудах Южный, Утиный, Войновский и Плехановский. Указанные водные объекты для купания не использовались, для рекреации предусмотрена только береговая полоса, органами местного самоуправления установлены информационные аншлаги "Купание запрещено".

"В целом санитарно-эпидемиологическая обстановка в зонах рекреации за этот летний сезон была благоприятной. Удельный вес проб воды и песка в зонах рекреации, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим, микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям, не превышал среднемноголетних уровней", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.