В Тобольске по-особенному оформили интерьеры аэропорта

Интерьер пассажирского терминала представляет собой интерактивную среду с элементами, характерными для современных музейно-выставочных пространств и экспозиций. Skimen Studio, авторы проекта дизайна разрабатывали и реализовывали концепцию обновленного оформления терминала внутренних линий Международного аэропорта имени Курчатова в Челябинске.

Главной задачей дизайна аэровокзального комплекса в Тобольске, по словам авторов, было сделать пребывание в нем приятным, интересным и познавательным. Благодаря музейным элементам в интерьерном оформлении пассажирского терминала посетители смогут больше узнать о Семене Ульяновиче Ремезове, которого еще называют "сибирским Леонардо да Винчи", в честь которого будет назван аэропорт, о городе Тобольске, его истории и традициях.

"Особое внимание при оформлении мы уделили научному труду Ремезова. Он был талантлив во многих сферах. Мы хотим показать его глубину и многогранность, его любовь к родине и своему народу. Мы хотим познакомить посетителей аэропорта не с очередным "великим человеком", а с трудягой, сибиряком и патриотом", — пояснил генеральный директор Skimen Studio Валентин Фролов.

Еще одно необычное решение интерьера – оригинальное дизайнерское панно "Роза ветров" — прототип иллюстрации из чертежной книги Семена Ремезова. Данная конструкция превращает пол в гигантскую карту и указывает на четыре стороны света – север, юг, запад и восток – направления полетов. В аэропорту этот символ дополнен сравнением времени, затрачиваемого на преодоление расстояний между городами в эпоху великого картографа и сегодня – с помощью авиасообщения.

В пресс-службе СИБУРа отмечают, что тобольская аэрогавань - это первый в истории современной России аэропорт, построенный для города с населением чуть больше 100 тысяч человек. Проект реализуется СИБУРОМ и Правительством Тюменской области.

Фото - Корпоративные коммуникации "ЗапСибНефтехима"