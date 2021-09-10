Тюменские аграрии убрали половину урожая зерновых

В Тюменской области убрано почти 345 тысяч гектаров посеянных площадей - обмолот зерновых и зернобобовых культур достиг 50 процентов. Валовой сбор при этом составил порядка 566 тысяч тонн, сообщили в пресс-службе департамента АПК.

Наиболее всех близки к финишу Сладковский район, где обмолочено 87% зерновых и зернобобовых, Исетский район - 82 %. В Тюменском, Нижнетавдинском и Упоровском районах убрано по 60 и более процентов площадей.

Активно идет уборка овощей. На 10 сентября 2021 года — почти 20 процентов от планируемых объемов. Валовой сбор при этом составил около 12 тысяч тонн, при урожайности 541 центнер с гектара. Это существенно выше, чем в предыдущие два года. Всего собрано свыше шести тысяч тонн капусты, более четырех тысяч тонн свеклы, почти 770 тонн моркови.

На 45 процентов выполнили тюменские аграрии и планы по посеву озимых культур. Произведена засыпка свыше 100 тысяч тонн семян яровых зерновых и зернобобовых культур под урожай 2022 года.