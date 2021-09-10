В Тюмени досрочно завершили ремонт дорог по нацпроекту

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В Тюмени раньше срока строители поменяли дорожное полотно на восьми улицах, ремонтируемых в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщили в администрации города.

Всего в рамках нацпроекта проложено 19 км нового асфальта, при этом асфальтобетонная смесь При этом помимо ремонта дорожного полотна на объектах устроены недостающие тротуары, отремонтированы колодцы, адаптированы пешеходные переходы, в необходимых местах понижены бордюры, установлены барьерные ограждения, нанесена дорожная разметка.

Улицы отремонтированы с использованием современнной щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси. По мнению специалистов, использование такого покрытия обеспечивает долговечность автодорог и минимизирует образование колейности.

В ходе работ неоднократно были организованы контрольные выезды с представителями общественности. "Мы находимся в постоянном сотрудничестве с администрацией города и стараемся донести до специалистов все пожелания жителей. Так ,по Московскому тракту находятся образовательные и медицинские учреждения, поэтому здесь особое внимание было уделено вопросу безопасности. В результате все пешеходные переходы приведены в нормативное состояние, выполнены плавные съезды, установлены ограждения… Считаю, что проделан большой объем работ, и теперь его качество могут оценить все тюменцы" - рассказал о ремонте одного из участков дорог заместитель председателя Общественной палаты города Тюмени Андрей Голоус.

В администрации города отметили, что на портале "Я решаю!" запущен опрос, где респонденты могут высказать свое мнение, замечания и пожелания по строительству и реконструкции городских дорог.

Дорожный сезон в Тюмени продолжается, в ремонте находится еще треть запланированных объектов. Всего в этом году ремонтируется около 50 км дорог.