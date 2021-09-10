На нулевом километре Тюмени работает инфокафе о Москве

В Тюмени в рамках запуска чартерной программы от TUI Россия открылось инфокафе "Привет, Москва – привет, Сибирь!". Кофе здесь не попить, но можно узнать о предложениях туроператора, забронировать и оплатить путевку в столицу.
Инфокафе работает с 10:00 до 19:00. Тур "Привет, Москва!" подойдет как опытным путешественникам, так и тем, кто посетит столицу впервые. Он рассчитан на разные целевые аудитории: понравится и активной молодежи, и семьям с детьми, и любителям гастрономии или прогулок по тематическим маршрутам столицы. В Москве откроется подобный объект, но в нем будут рассказывать о туристическом потенциале и предложениях Тюменской области, отмечают организаторы проекта.
Генеральный директор туроператора TUI Россия Тарас Демура:
В инфокиоске Тюмени можно купить туры в Москву. Это не просто информационный центр, а место, где можно забронировать себе экскурсионный тур и отдых, и деловую поездку. Поэтому, думаю, что тот мостик, который сегодня свяжет Тюмень и Москву, станет не единственным. Скоро будут проброшены новые мостики и в близлежащие регионы. Очень важно, чтобы люди общались, путешествовали, приезжали друг к другу на уикенд, заводили новые знакомства, партнерства по бизнесу – мы для этого и работаем.
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