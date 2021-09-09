"Россия" открывает рейсы в Египет из Тюмени и других регионов

Фото - АО «Авиакомпания «Россия»

Авиакомпания "Россия" (группа "Аэрофлот") в партнерстве с туроператором "Библио-Глобус" приступает к полетам в Египет из восьми российских регионов. Первый рейс на курорты Красного моря из Тюмени запланирован на 13 сентября, сообщили в пресс-службе компании.

В Хургаду лайнеры начнут выполнять полеты из Новосибирска (с 11 сентября), Нижнего Новгорода (с 10 сентября), Ростова-на-Дону (с 11 сентября), Тюмени (с 13 сентября) и Перми (с 10 сентября). В Шарм-эль-Шейх — из Новосибирска (с 18 сентября), Нижнего Новгорода (с 12 сентября), Краснодара (с 14 сентября), Челябинска (с 12 сентября) и Минеральных Вод (с 14 сентября).

Рейсы по каждому направлению будут выполняться один раз в неделю на комфортабельных воздушных судах Boeing 737-800. Из Новосибирска полеты запланированы на лайнерах Boeing 474, которые являются самыми вместительными в парке отечественных авиакомпаний. Билеты можно приобрести в сети региональных туристических агентств, сотрудничающих с туроператором "Библио-Глобус". Они продаются в рамках комплексного туристического продукта, включающего перелет, трансфер, проживание в отеле выбранной звездности и экскурсионные программы. По данным туристического оператора загрузка первых рейсов из регионов составляет 80-90%.

С 9 августа авиакомпания "Россия" стала первой из отечественных перевозчиков, которая возобновила рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из Москвы.