Жителям Сладково пересчитали плату за водоснабжение

После вмешательства прокуратуры Сладковского района 11 сельчан получили перерасчет платы за воду, давление подачи которой не соответствовало нормам, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Поводом для прокурорской проверки стало коллективное обращение жителей Сладково о слабом напоре воды, принятом на личном приеме первым заместителем прокурора области Биктимеровым.

Установлено, что с 10 по 23 мая по вечерам в системе холодного водоснабжения в связи с поливочным сезоном уровень давления был меньше уровня, предусмотренного Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, однако перерасчет за коммунальную услугу ненадлежащего качества собственникам жилых помещений не произвели.

Прокуратура Сладковского района внесла в адрес директора предприятия представление - перерасчет платы за холодное водоснабжение был произведен. Директор Сладковского МУП ЖКХ привлечен к административной ответственности по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами) в виде штрафа в размере 500 рублей.