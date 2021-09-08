Депутаты гордумы предлагают продлить налоговые льготы для предпринимателей

Вопрос об установлении дополнительных категорий налогоплательщиков, подлежащих льготному налогообложению в 2022 году, депутаты Тюменской городской думы рассмотрят на заседании постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету 15 сентября.

Проектом решения предлагается освободить от уплаты земельного налога организации и индивидуальных предпринимателей, использующих участки для строительства или эксплуатации объектов спорта. Планируется, что данная мера поддержки будет распространяться также на держателей региональных инвестиционных проектов, направленных на развитие логистической деятельности, и предпринимателей, использующих земельные участки для создания индустриальных парков.

"Налоговые льготы помогут предпринимателям создать новые рабочие места и будут мотивировать других членов бизнес-сообщества участвовать в этой программе. Важны любые меры поддержки людей, способствующих развитию города и его инфраструктуры", - считает депутат Наталья Проскурякова.

В 2020 году в условиях пандемии депутаты приняли пакет мер поддержки для снижения финансовой нагрузки на представителей малого и среднего бизнеса. Прямую помощь получили около 13 тысяч физических и юридических лиц. Это потребовало корректировки доходной и расходной частей бюджета на сумму около 1 миллиарда рублей.