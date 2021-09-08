В Ишиме смогут в пять раз увеличить выпуск конфет

09:55 08 сентября 2021
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Фото - https://t.me/operativnyishtabtyumen

Компания "Слада" в Ишиме запустила новую линию по производству конфет. Инвестиции в проект составили 290 млн рублей. Для запуска линии создано 100 новых рабочих мест, сообщили в региональном Оперштабе.

Современное предприятие разместилось на 18 тысячах кв. метров старой промплощадки, мощность новой линии позволит увеличить в пять раз объемы производства, отметил представитель компании.

"Сейчас на старом заводе выпускаем полторы тысячи тонн, а на новой площадке сможем от пять до десяти тысяч тонн продукции в месяц", - рассказал на официальном открытии соучредитель "Слады" Владимир Идолов.

Теги: инвестиции , Ишим , производство
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