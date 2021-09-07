Тюменская область и ТUI Россия подписали соглашение о развитии регионального туризма

Правительство Тюменской области и федеральный туроператор "ТUI Россия" подписали соглашение о сотрудничестве с целью создания межрегиональных туристических маршрутов и привлечения турпотоков в Тюменскую область, сообщили в пресс-службе губернатора. Первый чартер Москва-Тюмень в аэропорту Рощино торжественно встретили во вторник.

"Мы много лет вкладываем силы в развитие туристической инфраструктуры, повышаем качество сервиса. Теперь благодаря поддержке Ростуризма мы получили новые возможности и перспективы. Реализуем их вместе с крупным партнером-туроператором, которым является компания "ТUI", обладающая ценным для нас опытом", – отметил после подписания соглашения Александр Моор.

"Мы планируем активно заниматься просветительской деятельностью для продвижения Тюмени как туристического бренда", – отметил гендиректор ТUI Россия Тарас Демура.

7 сентября в Тюмень прибыл первый чартерный авиарейс со ста туристами из центральных регионов страны. Чартерная программа "Открой врата Сибири" предлагает гостям десять экскурсионных программ. Туристы смогут посетить древний Тобольск, искупаться в тюменских термальных источниках, побывать в музее Григория Распутина и Ялуторовском остроге, узнать много интересного об истории Западно-Сибирского нефтегазового комплекса, отведать блюда сибирской кухни и научиться их готовить.