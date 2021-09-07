В кремле обновляют ландшафтный парк

13:15 07 сентября 2021
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Фото - https://vk.com/publicadmtobolsk

Проект по озеленению и благоустройству территории ландшафтного парка кремля полностью финансирует компания СИБУР, сообщили в администрации Тобольска. Работы ведутся с лета 2020 года.

В этом году в рамках проекта благоустройства и озеленения ландшафтного парка продолжается ремонт фасадов 54 объектов культурного наследия, пешеходных дорожек, отремонтировано более 5 км кабельной линии наружного освещения, из 352 опор освещения обновлены 138 выполнены, полностью обновлены 159 скамеек и урн. 

Из 7,3 тысячи квадратных метров озеленённой территории обновлено  70%. До 17 октября в парке планируют  высадить 17,5 тысячи многолетних цветов, 60 декоративных яблонь и 400 кустарников.

В целом площадь благоустройства составляет 43,4 тыс. кв. метров, объём финансирования – 33 млн рублей. В этом году идут работы по гидроизоляции больничного корпуса Тюремного замка, продолжится ремонт брусчатки. 

Теги: благоустройство , городская среда , Кремль , памятники архитектуры , СИБУР , Тобольский кремль
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