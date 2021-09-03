Крыши зданий на набережной позеленели

Тюменская набережная стала пилотной площадкой проекта по озеленению городских кровель. Первыми объектами, на крыше которых высажены вечнозеленые растения, стали сооружения технического назначения, сообщили в администрации города.

Экологический стартап реализует резидент Тюменского Технопарка ООО "ИнтелРуф-Тюмень". Компания специализируется на разработке и монтаже систем кровельного озеленения.

На крышах установленные специальные кассеты, которые накапливают влагу и поэтому растения не нуждаются в частом поливе, а травосмесь не боится морозов - растения уходят в зиму зеленые, выходят из-под снега тоже зелеными.

"Эти растения спокойно переносят засуху, не требуют дополнительного полива, а в случае необходимости в дренажном слое модуля всегда есть запас воды на месяц. Растения почвопокровные, они вырастают не более десяти сантиметров в высоту и расстилаются мягким ковром по поверхности", — отметил руководитель проекта Станислав Реутов.

Озеленение крыш и других поверхностей - общемировая тенденция. Это не просто красиво, но и еще экологично, так как растения очищают воздух и помогают в борьбе с углеродным следом. "Я рад, что европейская практика озеленения искусственных поверхностей дошла до Сибири, что в Тюмени эту идею поддержали", - отметил Реутов.