Депутаты обсудят благоустройство дворов и общественных зон в Тюмени

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Итоги реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды в городе Тюмени на 2019-2025 годы" обсудят 14 сентября на очередном заседании члены постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Тюменской городской думы.

В 2021 году в Тюмени благоустраивают сквер Железнодорожников и четыре озелененные зоны общественных пространств: на Амурской, 68, Мельникайте, 61б–63, Щорса, 3 и Шиллера, 46. Также по программе благоустройства обновятся 52 дворовые территории.

Работа по благоустройству в областном центре выстроена грамотно, считает председатель постоянной комиссии Дмитрий Антипов. "Все продумано таким образом, чтобы рабочие в срок подходили к строительно-монтажным работам. Для этого производится мониторинг состояния инженерных коммуникаций, выстраивается график работ в ресурсоснабжающих организациях, в плановом режиме производится проектирование и выбор подрядной организации через торги и уже к началу сезона строительного сезона. В основном это происходит сразу после майских праздников – рабочие заходят на благоустройство территории", – пояснил он.

Депутат Андрей Лазарев отметил, что вопрос благоустройства двора иногда затягивается из-за того, что жильцы не могут оперативно собраться и принять решение о передаче дворовой территории в коллективную собственность. В качестве примера Андрей Лазарев привел двор в своем избирательном округе. В 2018 году жильцы дома №9 на улице Муравленко интересовались у депутата, какие шаги необходимо предпринять, чтобы объект вошел программу благоустройства. Депутат разъяснил горожанам процедуру, после чего они оформили межевание территории, и двор включили в программу благоустройства на 2022 год. "Больше всего времени заняла подготовка и проведение общего собрания. Содержание дворовой территории ляжет на плечи граждан, и все же получить благоустроенный двор за счет средств городского бюджета – это хороший шанс улучшить качество жизни и даже повысить стоимость квадратного метра жилья в этом доме", - считает депутат.

До 21 сентября включительно продолжается сбор заявок на благоустройство дворов в 2023 году. Тюменцам, желающим высказать предложения по благоустройству своего двора, необходимо лично обратиться в управу административного округа.