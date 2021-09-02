Солёное озеро в Бердюжском районе взяли под опеку "Роснефть" и "АиФ"

Фото предоставлено "АиФ"

Вода и грязи Солёного озера в Бердюжском районе по своим целительным свойствам сопоставимы с известным на весь мир Мёртвым морем, что подтвердили исследования. С 2011 года это природный памятник регионального значения, однако из-за стихийного туризма и необустроенности площадок у водоема берега озера загрязняются. "Роснефть" и издательство "Аргументы и факты" объединили усилия, чтобы территория у "Мёртвого моря" Тюменской области стала чистой, сообщили в "АиФ".

В конце августа "Роснефть" и "АиФ" провели у озера экологическую акцию "Я делаю Родину чище – Тюмень. Солёное озеро". Сотрудники предприятий крупнейшей нефтяной компании страны в Тюменской области – "РН-Уватнефтегаз", "Тюменнефтегаз" и "Тюменского нефтяного научного центра" - у озера установили мусорные контейнеры, биотуалеты и информационные щиты, рассказывающие о целительных свойствах воды и грязей. В дополнение к уже установленным здесь местной администрацией урнам и оборудованной парковке это важная часть инфраструктуры. Она поможет сделать отдых цивилизованным, чтобы природа от людей не страдала, сообщила руководитель пресс-центра "АиФ. Тюмень" Кира Санникова.

"Акция прошла в пятницу, 27 августа. Несмотря на то, что это рабочий день, отдыхающих было немало. Среди них были жители Армизонского, Сладковского, Голышмановского и других районов Тюменской области, а также из Омска, Екатеринбуга. Многие не знали толком, насколько уникально Солёное озеро и после установки информационных щитов с интересом изучали информацию, размещённую на них. Но были и местные жители – одному из 90 лет. Он рассказал, что целебные грязь и глина этого озера помогли ему в своё время от болей в ногах и сейчас, в столь почтенном возрасте, он активен и бодр", - рассказала Санникова.

Для "Роснефти" бережное отношение к водным ресурсам – одно из важных направлений производственной деятельности. На протяжении последних 7 лет доля оборотной и повторно используемой в производстве воды держится на уровне выше 90%. А по итогам 2020 года этот показатель повысился до 94%.

Дочерние предприятия компании ежегодно принимают участие в экологических акциях, направленных на сохранение озёр, родников и рек и бережное использование водных ресурсов. Так весной этого года сотрудники предприятий "Роснефти" в Тюмени провели субботник по уборке мусора на берегу озера Песьяное, а сотрудники предприятий Приволжского федерального округа в День Волги приняли участие в экологической акции по уборке прибрежных территорий реки, нефтяники Саратовского НПЗ в ходе акции "Чистая вода" проверили качество воды в родниках.

На пресс-конференции, посвященной итогам акции советник генерального директора "АиФ" по работе с органами власти, руководитель проекта "Экология России" Николай Терещенко пояснил, что для "Аргументов и фактов" экологическая акция, направленная на защиту уникального водоёма, тоже не в новинку: издательский дом реализовал инициативы, относящиеся к Байкалу, Телецкому озеру на Алтае и другим водоёмам.

"Если говорить не о таких больших и известных озёрах, а о маленьких, каких в стране очень много, то там часто достаточно совсем малого – установить туалеты, мусорные контейнеры и урны, обустроить стоянку для авто. И сразу территория становится чище", - сказал он.

Заместитель председателя комитета по экологии "Деловой России", эксперт рабочей группы по экологии и природопользованию экспертного совета при правительстве России Наталья Беляева отметила, что организация контейнерных площадок в зонах отдыха – больной вопрос. "Как правило, их нужно опорожнять хотя бы раз в день, а то и два раза в летний сезон. Но для начала их нужно купить и поставить", - добавила она.

С другой стороны, пандемия коронавируса, по её словам, усилила запрос на времяпрепровождение на природе, и он был услышан властями многих регионов. "Теперь облагораживание будь то парков, лесопарков, экологических троп или прибрежных зон отдыха вышло на первый уровень по созданию благоприятной среды обитания, - считает Наталья Беляева. – Чем больше мест отдыха облагораживается с сопутствующими процессами организации контейнерных площадок и зон для барбекю, тем меньше в этих местах появляется мусора, вываленного на землю, и брошенных одноразовых мангалов в кучах угля".