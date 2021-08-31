Тюменский Роспотребнадзор за август выявил нарушения санэпидрежима на 52 предприятиях

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Тюменской области совместно с департаментом потребительского рынка и туризма Тюменской области при участии правоохранительных органов за август проверили 215 объектов, в том числе 89 объектов торговли, 19 торговых центров, 22 предприятия общественного питания, 9 зрелищно-развлекательных объектов, 12 предприятий сферы услуг, 10 промышленных предприятий, 7 социальных объектов, 6 офисов, 41 иных (летние оздоровительные организации и пр.).

В 52 объектах выявлены нарушения к проведению обязательных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции: отсутствовал приказ о назначении ответственного лица, отсутствовало дезинфицирующие средство с вирулицидным действием, нарушен режим дезинфекции, нет входного фильтра, отсутствовал запас масок и не проводился контроль за их ношением.

В отношении виновных лиц Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области возбуждено 71 административное дело за нарушение профилактических мероприятий. Была приостановлена деятельность 16 предприятий торговли, общественного питания, предоставления услуг по решениям районных судов., сообщается на сайте ведомства.