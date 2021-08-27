Ишим выиграл федеральный грант на развитие городской среды

Фото предоставлено пресс-службой администрации Ишима

Ишим выиграл федеральный грант на создание пешеходных зон на улицах Пушкина и Максима Горького и благоустройство сквера возле дома культуры в центре города, сообщили в адмнистрации города.

Итоги V Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды подведены в четверг в Нижнем Новгороде на Всероссийском форуме "Малые города и исторические поселения".

"Ишим вновь победил в федеральном конкурсе по формированию комфортной городской среды! На этот раз город сможет реализовать проект по созданию пешеходных зон на улицах Пушкина и Максима Горького и благоустройству сквера возле дома культуры. Благодаря гранту эти зоны объединят прогулочные дорожки со скамейками, малые архитектурные формы, световые инсталляции, мобильные торговые точки, площадки для мастер-классов художников и музыкантов, газонные территории и цветники", - говорится в сообщении.

Проект планируется реализовать в 2022-2023 годах.

Ишим стал единственным победителем от Тюменской области. Для города это вторая победа в конкурсе, благодаря первой был благоустроен бульвар Белоусова, отмечают в администрации муниципалитета.