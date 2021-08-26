Тюменская область рассчитывает получить инфраструктурный бюджетный кредит

Тюменская область подала заявку в Минстрой России на получение инфраструктурного бюджетного кредита - и в ближайшее время она будет рассматриваться.

Об этом на заседании правительственной комиссии по региональному развитию сообщил ее руководитель вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Мы готовы оперативно рассматривать все заявки. Прошу регионы активизироваться и напоминаю, что срок подачи заявок – 1 октября этого года. После этого все невыбранные лимиты будут распределяться на конкурсной основе. Сегодня помимо тех заявок, что мы уже одобрили, ещё 7 регионов – Костромская, Магаданская, Челябинская, Тюменская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа и Республика Татарстан – представили заявки в Минстрой, и они будут в ближайшее время рассматриваться", – прокомментировал итоги заседания Марат Хуснуллин.

Справка NewsProm.Ru

Федеральные средства в рамках инфраструктурного бюджетного кредита будут предоставляться на возвратной основе по ставке 3% годовых на срок не менее 15 лет. Погашение кредита стартует с третьего года после его получения, что дополнительно снизит нагрузку на региональные бюджеты.

Cредства могут быть потрачены, например, на проектирование, строительство или реконструкцию коммунальной, социальной и транспортной инфраструктуры. Займы также можно направить на приобретение городского транспорта и ещё ряд целей, связанных с развитием территорий.

Ожидается, что к 2024 году объём выданных инфраструктурных кредитов достигнет 500 млрд рублей.