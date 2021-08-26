Спрос на курьеров в Тюменской области вырос в четыре раза

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснили, что количество вакансии для курьеров, открытых летом 2021 года в России, выросло в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и превысило 25 тысяч предложений.

Чаще всего курьеров нанимали компании из отраслей "Перевозки, логистика, склад, ВЭД" (26%), "Розничная торговля" (15%), "Услуги для бизнеса" (13%), "Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг" (9%) и "Услуги для населения" (5%).

Среди регионов по количеству вакансий для курьеров лидируют Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Реже всего такие вакансии открывали в Чукотском АО, Еврейской АО, Ненецком АО, Республике Алтай и Республике Тыва (буквально единичные случаи).

Тюменская область оказалась на 15 месте. За год количество вакансий для курьеров здесь выросло в четыре раза и достигло почти 400 предложений за лето.

Среди регионов, вошедших в топ-20 по количеству вакансий, самую высокую зарплату курьерам предлагали в Московской области – 67 тысяч рублей. В среднем по России среднее предложение составляет 57,3 тысячи рублей, а в Тюменской области – 55,3 тысячи.