Тюменцам расскажут об упрощенном порядке регистрации недвижимости

Чем отличаются упрощенный и уведомительный порядки регистрации недвижимости и какой подойдет в том или ином случае, разъяснит тюменский Росреестр.

Завтра, 26 августа, тюменский Росреестр организует прямую телефонную линию, в которой разъяснит особенности уведомительного и упрощенного порядка регистрации объектов недвижимости. Проконсультирует жителей Тюменской области заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости жилого и нежилого назначений Нина Воронина.

Телефонная линия состоится с 11 до 12 часов по телефону 8 (3452) 43-28-43.