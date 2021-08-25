Тюменцам расскажут об упрощенном порядке регистрации недвижимости

11:04 25 августа 2021
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Чем отличаются упрощенный и уведомительный порядки регистрации недвижимости и какой подойдет в том или ином случае, разъяснит тюменский Росреестр.

Завтра, 26 августа, тюменский Росреестр организует прямую телефонную линию, в которой разъяснит особенности уведомительного и упрощенного порядка регистрации объектов недвижимости. Проконсультирует жителей Тюменской области заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости жилого и нежилого назначений Нина Воронина.

Телефонная линия состоится с 11 до 12 часов по телефону 8 (3452) 43-28-43.

Теги: недвижимость , Росреестр
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