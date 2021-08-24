По Тобольску курсирует экспресс с аудиогидом

Администрация Тобольска совместно с местным ПАПТ запустили автобусный экспресс "Ремезов". Он будет курсировать между городом и аэропортом, который откроется осенью, а пока экспресс ходит по маршруту между автовокзалом и железнодорожным вокзалом, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Во время поезды в экспрессе пассажиры могут послушать туристический аудиогид с информацией о Тобольске.

"Ремезов экспресс – это не только комфортабельный автобус междугороднего класса и необходимая транспортная инфраструктура, но также своеобразная обзорная экскурсия. Для пассажиров в пути доступен аудиогид, а сам маршрут проходит по знаковым местам. Такое решение призвано с первого взгляда создать у гостей образ привлекательного туристического региона и превратить обычную поездку из аэропорта в первое знакомство с Тобольском", - отметил директор АО "Тобольское ПАТП" Сергей Кугаевский.

Для тех, кто не любит общественный транспорт, на территории аэропорта построили платную парковку на 106 мест, рассматривается вопрос установки в аэропорте терминала для вызова такси.

Новый аэропорт Тобольска начнёт обслуживать пассажирские рейсы осенью 2021 года, транспортная доступность воздушной гавани — один из приоритетов администрации города.